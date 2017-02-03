هدف مبخوت يعزز صدارة الجزيرة للدوري الإماراتي

أحرز علي مبخوت هدف الفوز 1-صفر للجزيرة، في مرمى ضيفه اتحاد كلباء ليحقق فريقه فوزه السادس على التوالي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.



وسجل الأهلي حامل اللقب هدفين بواقع هدف في كل شوط ليهزم مضيفه دبا الفجيرة 2-صفر اليوم أيضا.



ورفع الجزيرة رصيده إلى 44 نقطة بفارق 8 نقاط عن الوصل صاحب المركز الثاني بعد 17 مباراة بينما يأتي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 35 نقطة.



وقلص مبخوت فارق الأهداف عن البرازيلي فابيو دي ليما متصدر هدافي المسابقة لهدفين بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا عندما هز شباك كلباء بعد نصف ساعة من البداية، بلمسة رائعة حولت تمريرة محمد فوزي العرضية إلى شباك محمد عثمان حارس الضيوف.



وبقي كلباء في المركز 11 برصيد 16 نقطة.



وعوض الأهلي خسارته في الجولة الماضية على ملعبه 2-1 أمام العين وخرج بالانتصار وظل رصيد دبا الفجيرة 12 نقطة في المركز 12.



وأهدر السنغالي ماخيتي ديوب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 27 قبل أن يسجل القائد أحمد خليل الهدف الأول بركلة حرة رائعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وأضاف حبيب الفردان الهدف الثاني في الدقيقة 77 - وهو هدفه الأول بالمسابقة هذا الموسم - بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك فهد محمد حارس دبا.

ولعب أصحاب الأرض آخر ثلاث دقائق من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الله ناصر لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.