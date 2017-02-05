حمودي يغيب عن صفوف الأهلي أمام الزمالك

أكد النادي الأهلي المصري اليوم الأحد أن أحمد حمودي المنضم حديثا من نادي الباطن السعودي لن يشارك في المباراة أمام الزمالك يوم الجمعة في الإمارات في كأس السوبر المصري.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن حمودي يخوض حاليا برنامجا تأهيليا في القاهرة لحين عودة الفريق من الإمارات على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية استعدادا لانطلاق مباريات الدور الثاني للدوري.

ومن ناحية أخرى بات عمرو السولية لاعب وسط الأهلي خارج الحسابات بشكل كبير خلال مباراة كأس السوبر رغم أن الفحوص الطبية أظهرت التئام جزء كبير من مزق العضلة الخلفية التي يعانى منها اللاعب.

وقال خالد محمود، طبيب الفريق أن السولية مستمر في أداء برنامجه التأهيلي، وفقا للبرنامج المحدد وأن حالة اللاعب مطمئنة لكنها تحتاج للمزيد من التدريبات التأهيلية، لحين اكتمال شفائه بصورة نهائية، والاطمئنان على التئام الجزء المتبقي من مزق العضلة، وبعدها يمكنه المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.