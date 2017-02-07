الاستقلال يقصي السد من الملحق ويتأهل إلى دور المجموعات

تأهل استقلال طهران الإيراني إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على السد القطري 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية.

والتقى الفريقان على استاد آزادي في طهران في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة لدور المجموعات يوم الثلاثاء حيث انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الاستقلال الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3.



وفي المباراة الثانية، فاز الوحدة الإماراتي 3-صفر على ضيفه الوحدات الأردني ليعود لمرحلة المجموعات بدوري أبطال اسيا لكرة القدم لأول مرة منذ 2011



وصعد الوحدة بذلك إلى المجموعة الرابعة التي تضم أيضا الريان القطري والهلال السعودي وبيروزي الإيراني.



ويدين الفريق الإماراتي بالفضل في الانتصار إلى مهاجمه الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) الذي أحرز هدفين بعدما افتتح زميله أحمد راشد التسجيل.



وتغلب بونيودكور الأوزبكي على الجيش القطري ليبلغ مرحلة المجموعات إلى جانب أهلي جدة وذذوب آهن الإيراني والعين الإماراتي

