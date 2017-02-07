الدوري التونسي يعود بعد التوقف بمواجهة ديربي العاصمة

تعود منافسات الدوري التونسي لكرة القدم بمواجهة مرتقبة إذ يلعب الأفريقي مع غريمه الترجي في المجموعة الأولى بعدما توقفت المسابقة لمدة شهر بسبب ارتباط تونس باللعب في كأس الأمم الأفريقية.



ويقام الدوري هذا الموسم بنظام المجموعتين وتتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعة إلى المرحلة الحاسمة.

وضمن الأفريقي والترجي التأهل إلى مرحلة التتويج لكن المواجهة بين قطبي العاصمة يوم الأربعاء لن تخلو من الحماس المعهود.



ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 26 نقطة متقدما بفارق نقطتين على الأفريقي فيما يأتي نجم المتلوي ثالثا برصيد 21 نقطة من 12 مباراة.

ويرغب الأفريقي في الخروج بنقاط الفوز خاصة بوجود الدعم الجماهيري بعدما سمحت وزارة الداخلية بدخول 25 ألف متفرج.

وهذه المباراة ستمثل تحديا للمدرب الليلي الذي يخوض أول ديربي له، بينما سيكون المدرب فوزي البنزرتي في أول امتحان رسمي له بعد تسلمه تدريب فريق الترجي.