الجزيرة الأردني يبحث عن لقب طال انتظاره 60 عاماً

قبل مايزيد عن الخمسين عاما، كان فريق الجزيرة أحد اقطاب الكرة الأردنية. سنوات مضت امتلك فيها الفريق قاعده جماهيرية كبيره دفعته للتألق وغاب اسم الجزيره طويلا عن منصات التتويج خاصة في اللقب الاغلى لقب الدوري الاردني، واليوم شكل مغاير للاحمر وتألق كبير منحه التفوق و الصدارة في مرحلة الذهاب.



ليست الصدارة وحدها جزراوية انما الهداف ايضا هو محترف الجزيرة مارديك مارديكيان، لقب كما صرح صاحبه جميل لكن الاجمل ان يكون اللقب جماعي بتحقيق حلم العودة الى منصات التتويج.



الجزيرة يبدأ مرحلة الإياب امام فريق الفيصلي وبينهما فارق ثلاث نقاط فقط وكان لقاء الذهاب حمل الفوز للجزيرة.

