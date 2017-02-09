دبا يهزم العين تحت أنظار زوران.. والوصل يصعد للوصافة

تعرض العين لضربة جديدة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بهزيمته 2-1 أمام ضيفه دبا الفجيرة المتعثر ليخسر لأول مرة مع المدرب الجديد زوران ماميتش يوم الخميس.



وواجه وصيف بطل آسيا سوء حظ شديد بعدما سدد ثلاث مرات في إطار المرمى في الشوط الثاني وسجل هدفا بالخطأ في مرماه ليتوقف رصيده عند 37 نقطة بفارق سبع نقاط عن الجزيرة المتصدر.



ويمكن للجزيرة أن يوسع الفارق عندما يواجه بني ياس المتذيل يوم الجمعة.



وتراجع العين للمركز الثالث بعدما تقدم عليه الوصل في الترتيب بفوزه 2-1 على الشارقة.



وقال الكرواتي ماميتش بعد مباراته الثانية مع العين: لم نكن في أفضل حالاتنا خاصة في الشوط الأول وعابنا البطء ثم تحررنا في الشوط الثاني وتصدى القائم والعارضة لثلاث فرص.



وأضاف في تصريحات نقلها حساب العين على تويتر: لم يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لنا وهذه المرة الأولى والأخيرة التي سأتحدث فيها عن التحكيم.



وتابع : الوضع الحالي يفرض علينا انتظار نتائج المنافسين ومضاعفة الجهد واللعب بروح قتالية حتى النهاية.



وكان العين البادئ بالتسجيل بتسديدة رائعة من البرازيلي كايو في الدقيقة 52، لكن الفرحة لم تدم طويلا بعدما سجل المدافع خالد عبد الرحمن هدفا بالخطأ في مرماه أثناء تشتيت ركلة حرة ليتعادل دبا بعدها بأربع دقائق فقط.



وسدد ناصر الشمراني ولي ميونغ جو في القائم في الدقيقتين 58 و60.



ومن ركلة حرة أخرى استغل البرازيلي برونو مورايس ارتباكا دفاعيا لينتزع هدف الفوز لدبا قبل نحو ربع ساعة على النهاية.



وسدد لي ميونغ جو مجددا في العارضة وارتدت الكرة إلى سعيد الكثيري ليسددها برأسه بجوار المرمى الخالي بغرابة شديدة.



وغادر دبا منطقة الهبوط ليصعد إلى المركز 12 برصيد 15 نقطة.



واستغل الوصل الفرصة ليصعد للمركز الثاني بفارق نقطتين عن العين.



ووضع البرازيلي كايو كوريا الوصل في المقدمة من ركلة جزاء بعد 54 دقيقة لكن جيلمن ريفاس تعادل للشارقة بنفس الطريقة بعد عشر دقائق.



وانتزع حميد عباس الفوز للوصل من ضربة رأس قبل النهاية بعشر دقائق.