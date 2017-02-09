لاعب بني ياس لم يجد نادياً.. فتحول إلى مغنٍ

عجز الهولندي، رويستون درينثي، لاعب بني ياس الإماراتي وريال مدريد السابق عن إيجاد نادٍ جديد للانتقال إلى صفوفه، فقرر إصدار أغنية "راب" ونشر تشويقة منها عبر حسابه الشخصي في "انستغرام".

ولم يستطع درينثي (29 عاماً) الحصول على أي عرض احترافي بعد نهاية علاقته مع نادي بني ياس الإماراتي منتصف العام الماضي، وقضى ما تلاها عاطلاً، ليتوجه إلى الموسيقى، مثلما فعل الفرنسي جبريل سيسيه الذي اعتزل كرة القدم للتفرغ لمشواره كمنسق أغان.

ولعب درينثي لـ9 أندية في مشواره الاحترافي الذي بدأ عبر ناديه الأم فينورد روتردام، ثم انتقل بعدها إلى ريال مدريد الإسباني وهيراكوليس وإيفرتون الإنجليزي ولعب في تركيا قبل الانتقال إلى بني ياس الإماراتي، كما خاض مباراة دولية واحدة بقميص منتخب هولندا عندما اختاره بيرت فان مارفيك في 2010 إلى القائمة التي واجهت تركيا ودياً.