الإمارات تحتضن السوبر المصري للمرة الثانية

سيتجدد المشهد في الإمارات للعام الثاني على التوالي، استاد محمد بن زايد في أبوظبي يحتضن مباراة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك الذي يتزامن مع تاريخ أول مواجهة بينهما قبل 100 عام.

يأتي لقاء السوبر بعد أيام من انتهاء كأس أمم أفريقيا، لذا يخشى مدربا الفريقين تأثير الإرهاق أوغياب المصابين على النتيجة، ففي المعسكر الأحمر تعافى الحارس شريف إكرامي من إصابة لحقت به في الغابون في حين يغيب المهاجم مروان محسن بسبب الرباط الصليبي.

مدرب الأهلي حسام البدري يسعى إلى الفوز بأول ألقابه مع الفريق الاحمر هذا الموسم والحفاظ على لقب السوبر الذي اقتنصه الأهلي من الزمالك الموسم الماضي

مدرب القلعة البيضاء محمد حلمي يخوض المباراة وهو مهدد بالرحيل عن قيادة الفريق حال خسارته للسوبر، ومع استمرار تغيب شيكابالا عن التدريبات منذ شهر قرر رئيس الزمالك مرتضى منصور رفع اسمهمن قائمة المباراة وإنهاء علاقته بالنادي جملة وتفصيلا.

الحماس لدى جمهور الفريقين الذي يسبق مباريات القمة يبدو كبيرا خاصة من الجالية المصرية بالإمارات نظرا لتمكن المشجعين من حضور المباراة بأجواء تنظيمية مميزة كما حدث العام الماضي في مدينة العين.