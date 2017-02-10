الجزيرة يتجاوز بني ياس ويبتعد في الصدارة

عزز فريق الجزيرة صدارته للدوري الإماراتي لكرة القدم بتغلبه على بني ياس 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة والتي شهدت فوز حتا على الإمارات 2 - صفر.

وسجل أهداف الجزيرة علي مبخوت من ركلتي جزاء في الدقيقتين 31 و43 ومبارك بوصوفة في الدقيقة 88 فيما سجل هدف بني ياس جان فيليب ميندي في الدقيقة 47.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بني ياس عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الخامس عشر للجزيرة هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في مباراة ، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة عشرة لبني ياس مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين ايضا.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق حتا فوزا صعبا من ضيفه الإمارات 2 - صفر.

وسجل هدفي حتا ماهر جاسم في الدقيقة 88 وأدريان روبوتان في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأنهى فريق الإمارات المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد سعد سرور في الدقيقة 59 وخالد المغيزوي في الدقيقة 88 كما انهى فريق حتا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أدريان روبوتان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع حتا رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب ، فيما توقف رصيد الإمارات عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.