التعادل السلبي ينهي مواجهة وادي دجلة وبتروجيت

تعادل وادي دجلة وبتروجيت بدون أهداف في مواجهة جديدة بين أحمد حسام (ميدو) ومدربه السابق حسن شحاتة في استاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين.



والتقى المدربان في الموسم الماضي عندما كان ميدو يقود الإسماعيلي وكان شحاتة على رأس الجهاز الفني للمقاولون العرب وانتهت المباراة بنفس النتيجة.



وكانت مواجهة الموسم الماضي الأولى بين الاثنين كمدربين منذ واقعة الاشتباك اللفظي الشهيرة بينهما في مباراة السنغال بكأس الأمم الافريقية 2006 بنفس الملعب الذي شهد لقاء الإثنين.



ويملك بتروجيت 26 نقطة في المركز السادس في أول مباراة مع شحاتة في الدوري بعدما خسر مباراته الأولى أمام مصر للمقاصة ليودع كأس مصر من دور 16 في وقت سابق هذا الشهر، أما وادي دجلة فلديه 22 نقطة بالمركز العاشر.



وأهدر عرفة السيد مهاجم دجلة العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول.



وقال ميدو المهاجم السابق لتوتنهام وأياكس ومرسيليا : هدفنا واضح وهو عدم اهتزاز شباكنا وتحقق هذا اليوم للمباراة الخامسة على التوالي.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية: فريقي هو الوحيد تقريبا الذي لم يضم أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية. أنا فخور باللاعبين لاستيعاب طريقتي وأتمنى مواصلة الأداء الجيد.



وتابع بعد معانقة شحاتة: واجهنا منافسا جيدا يحظى بخدمات مدرب كبير صاحب خبرات لكن أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل.



وقال شحاتة بطل أفريقيا ثلاث مرات كمدرب لمنتخب مصر: لم تكن هناك فرصة لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات رغم وجود مركزين شاغرين بسبب المبالغة في الطلبات المادية، لكن التشكيلة الحالية قادرة على تحسين النتائج.



وأوقف طنطا سلسلة انتصارات مصر للمقاصة وفرض عليه التعادل بدون أهداف في أول مباراة بعد استئناف الدوري.



وبعد أربعة انتصارات متتالية فقد مصر للمقاصة نقطتين في صراع المقدمة مع انطلاق النصف الثاني من المسابقة التي توقفت لستة أسابيع لمشاركة مصر في كأس الأمم الأفريقية.



وحلت مصر في المركز الثاني في كأس الامم الافريقية بعد خسارتها امام الكاميرون 2-1 في المباراة النهائية مطلع الشهر الجاري.



ولدى مصر للمقاصة 41 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف الأهلي المتصدر والذي يواجه الاسماعيلي يوم الأربعاء.



ورفع طنطا رصيده إلى 16 نقطة في المركز 14 ليواصل الابتعاد عن منطقة الخطر.



وفي مباراة أخرى تعادل أسوان مع مدربه الجديد أسامة عرابي 1-1 مع الداخلية.



وتقدم أسوان عبر اسلام الفار المعار من الأهلي بعد 65 دقيقة من متابعة لتمريرة رائعة من جيروم أويا، لكن التعادل جاء سريعا بعد ست دقائق عبر مصطفى محمد.



ويبقى أسوان في المركز 16 بمنطقة الهبوط برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط خلف الداخلية الذي يتفوق عليه بمركز واحد.