زوران: الشباب سيسبب الكثير من المصاعب للعين

قال الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين إنه يدرك صعوبة المباراة المقررة أمام الشباب يوم الأربعاء في المرحلة التاسعة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي التمهيدي للمباراة : مهمتنا لن تكون سهلة ، نظرا للإمكانيات الجيدة التي يتمتع بها الفريق المنافس.

وأضاف : نركز على تحقيق النتائج الجيدة وفي اعتقادي أن الحديث عن المراكز قبل ثمان مباريات من نهاية المسابقة ليس مناسبا ، وأنا على ثقة تامة في انسجام جميع لاعبي الفريق مع أسلوبي التدريبي ، خصوصا وأننا نعمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف المدرب الكرواتي : نفتقد إلى جهود إسماعيل أحمد للإيقاف إثر حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ، ولكن في المقابل سيعود محمد عبدالرحمن ، ومن المتوقع أن يعود اللاعب الكولومبي دانيلو اسبريلا إلى التدريبات يوم الأحد المقبل.

وأكد زوران : العين مقبل على تحديات حاسمة وخلال فترة التوقف سيتم مناقشة عدة أمور مرتبطة بالإيجابيات والسلبيات التي رصدناها في المرحلة الماضية ، وثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

ويحتضن استاد "مكتوم بن راشد" بدبي المباراة ويتطلع الفريقان للعودة إلى الانتصارات بعد أن خسرا في الجولة الماضية حيث تغلب الأهلي على الشباب بنتيجة 4 - 1 وخسر العين أمام دبا الفجيرة 1 - 2 .

ويحتل الشباب المركز الثامن برصيد 24 نقطة بينما يحتل العين المركز الرابع برصيد 37