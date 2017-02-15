علي مبخوت يتألق ويقرب الجزيرة من لقب الدوري الإماراتي

سجل الهداف علي مبخوت ثلاثية وتسبب في ركلة جزاء في انتصار كبير للجزيرة 5-صفر على الإمارات قربه أكثر من تحقيق حلم التتويج بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وعزز مبخوت صدارته لترتيب الهدافين ليرفع رصيده إلى 23 هدفا كما وصل الجزيرة إلى النقطة 50 في الصدارة.



ويتفوق الجزيرة - الذي لم يتوج باللقب منذ 2011 - بفارق تسع نقاط عن ملاحقه الأهلي حامل اللقب الذي فاز 3-صفر على حتا في نفس التوقيت قبل سبع جولات على النهاية.



واحتفى الجزيرة على حسابه بتويتر بوصول مبخوت إلى الهدف رقم 90 في دوري المحترفين.



وسجل المخضرم أحمد خليل ثنائية للأهلي وأضاف النجم الغاني أسامواه جيان هدفا أمام حتا ليتمسك ببصيص الأمل في المنافسة على

اللقب.