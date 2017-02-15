ناصر الشمراني يقود العين إلى هزيمة الشباب

استعاد العين نغمة الانتصارات في الدوري الإماراتي بعدما تغلب على مضيفه الشباب 3-1 في مباراة شهدت تألق الدولي السعودي ناصر الشمراني الذي أحرز هدفين لفريقه.

وسقط العين بشكل مفاجئ أمام دبا الفجيرة في الجولة الماضية، لكنه استطاع يوم الأربعاء بالعودة إلى المنافسة على المركز الثالث حيث يحتله بشكل مؤقت بانتظار نتيجة مباراة الوصل واتحاد كلباء.

وتقدم العين في الدقيقة العاشرة عبر ناصر الشمراني الذي حول ركلة جزاء إلى شباك الشباب، لكن محمد مرزوق عدل النتيجة للشباب بعد نصف ساعة.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 9 دقائق من بدايته، سجل الشمراني هدفه الثاني من علامة الجزاء، قبل أن يضيف إبراهيما دياكيه الهدف الثالث للعين.

وارتفع رصيد العين إلى 40 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد الشباب عند 24 نقطة في المركز الثامن.