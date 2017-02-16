الأهلي يحافظ على صدارة دوري مصر في جولة فقيرة تهديفياً

انعكس أداء منتخب مصر الدفاعي القوي في بطولة أمم أفريقيا على منافسات الدوري بعد عودتها، وانتهت 5 مباريات من أصل 8 بالتعادل، وثلاثاً منها بنتيجة بيضاء.

حصيلة الجولة 18 من الدوري المصري شهدت تسجيل 10 أهداف، ثمان منها بإمضاء لاعبين محليين مقابل هدف للاعب إثيوبي في شباك الزمالك، وآخر كونغولي في مرمى المقاولون العرب.

واختار مختار مختار الرحيل عن الاتحاد السكندري قبل فوزه على المقاولون العرب، وبديله الإسباني خوان ماكيدا.

الصدارة بقت بلا تغيير في ظل تعادل الأهلي والمقاصة وهزيمة الزمالك وغياب المصري للمشاركة الأفريقية، أما سموحة فبقي خامساً رغم فوزه على الشرقية.