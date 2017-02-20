الثلاثاء.. ميسي في مصر لمكافحة "فيروس سي"

يصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة إلى مصر يوم الثلاثاء، في إطار مشاركته في حملة ترويجية للسياحة العلاجية ومكافحة التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي".

وكان من المقرر أن يبدأ اللاعب الأرجنتيني زيارته إلى مصر الأسبوع الماضي، إلا أن الخسارة التي تعرض إليها فريقه من باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل موعد الزيارة بأربع وعشرين ساعة فقط ألغت حضوره.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى، التي يؤجل فيها ميسي سفره إلى مصر حيث سبق وأن تراجع عن فكرة القدوم إلى مصر في إطار الحملة الترويجية المذكورة بعد وقوع حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية في ديسمبر الماضي.