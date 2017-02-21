العين يهدر نقطتين أمام ذوب آهن الإيراني

تعثر العين الإماراتي في مستهل محاولة جديدة للتتويج بلقب دوري أبطال اسيا لكرة القدم بعد خسارته لنهائي النسخة الماضية وذلك بتعادله على أرضه 1-1 مع ذوب آهان الإيراني في أولى جولات المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء.



واستغل الفريق الضيف أخطاء دفاع العين ليفتتح التسجيل عبر جيري بنجتسون لاعب هندوراس في الدقيقة 57.



وضغط وصيف البطل كثيرا حتى نجح المدافع إسماعيل أحمد في إدراك التعادل من ضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل 14 دقيقة على النهاية.



ونال الفريقان أول نقطة في المجموعة في انتظار نتيجة مواجهة الأهلي السعودي وبونيودكور الأوزبكي في وقت لاحق.

وخسر العين بطل 2003 نهائي النسخة الماضية أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.