رئيس وادي دجلة يعرض الحضري للبيع على فيسبوك

في سن الـ 44 يواصل عصام الحضري رسم العناوين في وسائل الإعلام ، الشهر الماضي كان يكتب تاريخا جديدا في كأس افريقيا مع منتخب مصر كأكبر حارس مرمى يشارك في البطولة، وحل آنذاك بالمركز الثاني مع بلاده في أراضي الغابون، ثلاثة اهداف فقط هزت الشباك وتألق في التصدي لركلات الترجيح في نصف النهائي، جعلا ابن كفر البطيخ بطلا قوميا بعد 7 أعوام من آخر تتويج لمصر بالكأس الإفريقية.

الحضري وحسب مسؤولي نادي وادي دجلة، اعتدى على زميله في التدريبات فنال غرامة مالية وتم حجب مشاركته في مباراة اليوم أمام ناديه السابق الأهلي في مسابقة الدوري، فأعلن رئيس النادي عرضه للبيع عبر صفحته في فيسبوك.

علاقة الحضري مع الأهلي بالذات شهدت القابا عديدة، وفراقا مؤلما وصل الى أروقة فيفا ومحكمة كاس، وأنتهى بعقوبات على الحارس ونادي سيون السويسري، بعد نهاية مغامرته الأوروبية عاد الحضري الى أرض الكنانة فدافع عن ألوان الإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري وبينها ارتحل لموسمين إلى المريخ السوداني قبل أن يصبح لاعبا لوادي دجلة في آخر موسمين.

الحضري رحل إلى الغابون في الترتيب الثالث بقائمة هكتور كوبر واصابة الشناوي واكرامي وضعته في الخشبات الثلاث في المباراة الأولى، ومنها إلى دائرة الضوء، والآن يعود الحضري مجددا للاهتمام الإعلامي، لكن لأسباب سلبية تضع علامات استفهام حول مشاركته مستقبلا مع المنتخب المصري فيما تبقى من تصفيات كأس العالم.