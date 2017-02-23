لخويا يعاود انتصاراته ويتصدر الدوري القطري مؤقتاً

المصدر: الدوحة - د ب أ

استعاد لخويا نغمة الانتصارات في دوري نجوم قطر لكرة القدم بفوز ثمين 2 - 1 على مضيفه السيلية الخميس، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة ليعود إلى الانفراد بصدارة جدول المسابقة.

وانفرد لخويا بصدارة جدول المسابقة مؤقتا، حيث رفع رصيده إلى 53 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام السد، وتجمد رصيد السيلية عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى لخويا الشوط الأول لصالحه بهدف سجله المعز عبد الله في الدقيقة 18 إثر تمريرة من علي حسن يحيى.

وأهدر يوسف العربي فرصة تعزيز تقدم الفريق عندما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 35 حيث تصدى لها حارس مرمى السيلية.

وفي الشوط الثاني، منح العربي فريقه أفضل تعويض عن ضربة الجزاء المهدرة وسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 66 اثر تمريرة من إسماعيل محمد.

وسجل محمد مدثر هدف حفظ ماء الوجه للسيلية في الدقيقة 84 لكن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من الهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.