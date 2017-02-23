وادي دجلة يغرم الحضري ويبعده عن لقاء الأهلي

استبعد أحمد حسام "ميدو"، مدرب وادي دجلة الحارس الدولي المصري المخضرم عصام الحضري، من التشكيلة المقرر أن تواجه فريقه السابق الأهلي حامل اللقب في الدوري الخميس، بعدما "صفع زميلا" أثناء تدريبات الأربعاء.

وقال سيد متولي مدير فريق وادي دجلة: "ميدو استبعد الحضري من قائمة الفريق إثر مشادة كلامية بين الحارس المخضرم وزميله خالد وليد الحارس البديل انتهت بصفع الحضري لزميله على وجهه".



وتابع: "كما قرر ميدو توقيع غرامة مالية على الحضري قدرها 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار) جزء منها منصوص عليه في لائحة العقوبات والجزء الآخر عقوبة من ميدو على الحضري".



وأضاف متولي أن الحارس البديل نال غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.



وكان الحضري (44 عاما) لفت الأنظار بشدة خلال كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في الغابون، بعدما قاد منتخب بلاده لبلوغ النهائي قبل الخسارة أمام الكاميرون ليعيد إلى الاذهان أيام مجده عندما قاد "الفراعنة" إلى الفوز بثلاثة القاب متتالية بين 2006 و2010.



وحطم الحضري خلال البطولة الأخيرة الرقم القياسي لأكبر اللاعبين سنا مشاركة في النهائيات، اضافة إلى العديد من الأرقام الأخرى لحراس المرمى.