السد يمزق شباك الخور ويستعيد الصدارة

استعاد السد صدارة الدوري القطري لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - صفر على مضيفه الخور في المرحلة الثانية والعشرين للبطولة اليوم الجمعة.

وارتفع رصيد السد إلى 53 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه لخويا، الذي تراجع إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الخور، الذي تكبد خسارته الرابعة خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة، عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح حسن الهيدوس التسجيل للسد في الدقيقة 20، قبل أن يضيف بيدرو ميجيل ميجويل الهدف الثاني في الدقيقة .65

وجاء الهدف الثالث للسد عن طريق النيران الصديقة، بعدما أحرز والينتون سوزا سيلفا لاعب الخور هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 80، فيما تكفل حمزة الصنهاجي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.