ثنائية كيتا تقود الجيش لتجاوز الأهلي

قلص الجيش الفارق مع الريان صاحب المركز الثالث إلى نقطتين بعد فوزه 2-صفر على الأهلي بفضل ثنائية المالي المخضرم سيدو كيتا في دوري نجوم قطر لكرة القدم اليوم السبت.



وزاد العربي من أزمة الوكرة متذيل الترتيب بالفوز عليه 3-1.



واستفاد الجيش من خسارة الريان حامل اللقب 2-1 أمام الغرافة أمس الجمعة، ورفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع متأخرا بنقطتين عن الريان.



وسجل كيتا الثنائية بواقع هدف في كل شوط حيث وضع فريقه في المقدمة بعد 20 دقيقة وعزز النتيجة في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.



وحول العربي تأخره بهدف ماهر يوسف في الدقيقة 18 بضربة رأس بعد استغلال خطأ لمحمد مبارك حارس العربي قبل أن يحرز التشيلي لويس خيمنيز هدفين متتاليين في الدقيقتين 26 و29.



وأضاف النيجيري إيمواه إيزيكيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من ضربة رأس ليصبح رصيد العربي 26 نقطة في المركز السابع وظل رصيد الوكرة 14 نقطة.