عموري يمنح العين الفوز في الرمق الأخير

سجل عمر عبدالرحمن (عموري) هدفين ليقود العين الإماراتي لفوز صعب خارج أرضه 2-3 على بونيودكور الأوزبكي ليحقق وصيف البطل انتصاره الأول في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وافتتح عموري أفضل لاعب في آسيا 2016 التسجيل مبكرا للعين من ركلة حرة رائعة في الدقيقة الثامنة، ثم حسم الانتصار بتسجيل هدف ثالث قبل دقيقة واحدة على النهاية من ركلة جزاء.

ورفع العين بطل 2003 رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا بعد تعادله على أرضه 1-1 مع زوب آهان الإيراني في الجولة الأولى.

وخسر بونيودكور للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته 2-صفر من الأهلي السعودي ليظل رصيده خاويا من النقاط.

وسيسعى الأهلي لاستعادة الصدارة عندما يواجه زوب آهان في وقت لاحق اليوم.

ولم تدم فرحة العين بهدف التقدم طويلا في طشقند بعد تعادل بونيودكور بعد دقيقتين فقط عبر فاديم سيمرتان من ضربة رأس بعد تسديدة ارتدت من القائم.

لكن فريق المدرب زوران ماميتش استعاد توازنه وتقدم مجددا عبر البرازيلي كايو في الدقيقة 15 بتسديدة من مسافة قريبة.

واستغل بونيودكور خطأ دفاعيا جديدا للعين لينهي الشوط الأول متعادلا عن طريق دوستنبك حمداموف من متابعة لتمريرة عرضية.

وضغط العين بعد طرد أكرم جون كاميلوف لاعب بونيودكور في الدقيقة 71 ليحصل كايو على ركلة جزاء قرب النهاية نفذها عموري بنجاح.