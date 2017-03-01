الفيصلي يبحث عن صدارة الدوري الأردني أمام الأهلي

يبدو الصراع مشتعلا بين فرق المربع الذهبي المتنافسة على اللقب من جهة، والفرق المهددة بالهبوط في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الأردني لكرة القدم.

وتنطلق المرحلة الخميس بمباراتي الصريح مع الجزيرة، على استاد الحسن في إربد، والفيصلي مع الأهلي على استاد عمان الدولي، فيما تقام الجمعة ثلاث مواجهات يلتقي فيها البقعة مع ذات راس على استاد عمان الدولي، والوحدات مع الرمثا على استاد الملك عبدالله الثاني في عمان، والحسين مع سحاب على استاد الحسن في إربد، على أن تختتم السبت بلقاء شباب الأردن مع منشية بني حسن على استاد عمان الدولي.

نقطة واحدة تفصل الفيصلي عن صدارة الدوري الأردني، ما يعطي أهمية كبيرة لمباراته أمام الأهلي، خاصة بعد الفوز الصعب في الجولة الماضية على المنشية، فيما تعثر الأهلي بلا أي انتصار في مبارياته الخمس الماضية.

أداء الأهلي يبقى مساويا للفيصلي هجوميا ولكل فريق 15 هدفا في 14 مباراة، إلا أن الأهلي بدأ شبحا للفريق الذي حل بالمركز الثالث في الموسم الماضي ونال لقب مسابقة الكأس.

الفيصلي سبق أن حقق الفوز على الأهلي في الذهاب بهدفين لهدف، في حين يسعى الأهلي لرد الاعتبار والعودة إلى طريق الانتصارات وهو الذي سبق له إقصاء الفيصلي من نصف نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي، ويسعى الفيصلي للمحافظة على سجله خالياً من الخسارة منذ الجولة الثانية في الذهاب.

فيما تأتي المباراة بالنسبة للأهلي وسط مشاركته القارية، حيث يتأهب لاستضافة الزوراء العراقي الثلاثاء المقبل في كأس الاتحاد الآسيوي، ويدرك الأهلي حاجته للفوز على الفيصلي لتأمين الهروب كلياً من دائرة الخطر والهبوط بعد تعرضه لسلسلة خسائر متتالية، وكان الفيصلي حقق فوزين وبنتيجة واحدة (2-1) على الأهلي في ذهاب الدوري وفي دور المجموعات لمسابقة كأس الأردن الموسم الحالي.