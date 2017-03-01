الترجي يحسم ديربي تونس بهدفي بقير والبدري

حقق الترجي التونسي فوزا مهما 2-1 على غريمه النادي الأفريقي في ديربي تونس يوم الاربعاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم.

وسجل سعد بقير وأنيس البدري للترجي في الدقيقتين 22 و66 قبل أن يقلص الجزائري ابراهيم الشنيحي الفارق، مسجلا الهدف الوحيد للأفريقي في الدقيقة 70.

وهذا الفوز الثاني على التوالي للترجي، لينفرد بذلك بصدارة ترتيب المجموعة المنافسة على اللقب بست نقاط، بينما تجمد رصيد الأفريقي عند ثلاث نقاط في المركز الرابع خلف النجم الساحلي الثاني والصفاقسي الثالث.

وفي وقت سابق فاز الصفاقسي 3 - 2 على النجم الساحلي، فيما خسر اتحاد بن قردان ضد ضيفه نجم المتولي بهدف نظيف.

ويحتل المتلوي المركز الخامس بثلاث نقاط فيما يتذيل اتحاد بن قردان الترتيب من دون نقاط.

وتتنافس ست فرق على لقب الدوري ضمن بطولة مصغرة