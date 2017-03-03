محكمة بغدادية تلاحق لاعب اتحاد جدة السابق

سيف سلمان، الذي حُرم من تمثيل المنتخب العراقي وعاش إشكاليات في تجربته الاحترافية الخارجية في نادي اتحاد جدة، بات اليوم يلاحقه قرار محكمة عراقية باستدعائه للمثول أمامها.

لاعب المنتخب العراقي السابق، والمحترف حاليا مع السويق العماني، يواجه دعوى قضائية من ناديه السابق الشرطة بداعي الاحتفاظ بمقدم الدفعة الأولى البالغ 50 مليون دينار من دون أن يخوض أي مباراة رسمية مع الشرطة.

سيف سلمان كان قد غادر صفوف الشرطة يناير الماضي، ووقع على كشوفات السويق العماني، على الرغم من إصدار اتحاد الكرة قرارا يمنعه من اللعب لفريق آخر، بسبب التزامه بعقد رسمي مع ناديه البغدادي، ورغم كل هذه الملابسات تبقي إدارة نادي الشرطة وعلى لسان مدير فريقها الكروي هاشم رضا باب حل النزاع مفتوحا أمام نوايا سلمان الصادقة.