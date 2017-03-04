الأهلي المصري يغرم لاعبيه غالي وفتحي

أعلن الأهلي بطل ومتصدر الدوري المصري، عن فرضه غرامة على قائده حسام غالي والمدافع أحمد فتحي، بعد مشادة كلامية وقعت بينهما خلال التدريب اليوم السبت.



وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عبر موقع النادي على الإنترنت: "الغيرة والتنافس الكبير بين اللاعبين في التدريبات اليومية، أمر مطلوب ويزيد من قوة المنافسة داخل الفريق".



وأضاف عبد الحفيظ: "لكن توجد خطوط حمراء غير مسموح بتجاوزها وتتطلب التدخل بالعقاب أحيانا".



ويستعد الأهلي لافتتاح مسيرته في دوري أبطال افريقيا عندما يستضيف بيدفيست ويتس بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل في ذهاب دور 32.