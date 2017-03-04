عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عربية

الأهلي المصري يغرم لاعبيه غالي وفتحي

المصدر: القاهرة - رويترز
اللاعبين غرما بسبب مشادة كلامية بينهما خلال تدريبات السبت
رابط مختصر

أعلن الأهلي بطل ومتصدر الدوري المصري، عن فرضه غرامة على قائده حسام غالي والمدافع أحمد فتحي، بعد مشادة كلامية وقعت بينهما خلال التدريب اليوم السبت.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عبر موقع النادي على الإنترنت: "الغيرة والتنافس الكبير بين اللاعبين في التدريبات اليومية، أمر مطلوب ويزيد من قوة المنافسة داخل الفريق".

وأضاف عبد الحفيظ: "لكن توجد خطوط حمراء غير مسموح بتجاوزها وتتطلب التدخل بالعقاب أحيانا".

ويستعد الأهلي لافتتاح مسيرته في دوري أبطال افريقيا عندما يستضيف بيدفيست ويتس بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل في ذهاب دور 32.

كلمات دالّة

#الأهلي المصري, #الدوري المصري, #حسام غالي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر