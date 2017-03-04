رئيس الزمالك يهدد بانسحاب فريقه من الدوري

المصدر: القاهرة - د ب أ

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بإعادة مباراة الفريق أمام المقاصة من أجل الموافقة على استمرار الفريق الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز، مهدداً بالانسحاب من المسابقة المحلية.

وخسر الزمالك الجمعة من المقاصة بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة لبطولة الدوري.

وطالب الزمالك بالحصول على ركلة جزاء خلال المباراة بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي المقاصة داخل منطقة جزاء فريقه في الشوط الثاني، ولكن جريشة أشار باستمرار اللعب في قرار مثير للجدل.

وهدد الزمالك بالانسحاب من المباراة في الدقائق الأخيرة اعتراضا على التحكيم، قبل أن تستأنف المباراة فعالياتها مرة أخرى.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات إعلامية عقب المباراة، تمسكه بإعادة المباراة عقب خسارة الفريق، وتغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء واضحة للزمالك، على حد وصفه، في الشوط الثاني بعد أبعاد المدافع أحمد سامي للكرة بيده أمام أعين الجميع.

وقال منصور: "ما حدث من مهازل تحكيمية في لقاء المقاصة لن يمر مرور الكرام، وإذا لم يوافق اتحاد الكرة على إعادة المباراة سيعلن الزمالك انسحابه من الدوري فلن نقبل بالظلم التحكيمي الواقع علينا".

وظل الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يحتل المقاصة المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف الاهلي (المتصدر).