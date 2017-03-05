الاتحاد المصري يعاقب الزمالك بسبب "التحريض"

عاقبت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد نادي الزمالك بغرامة مالية بداعي تحريض اللاعبين على الانسحاب خلال مباراة ضد مصر للمقاصة يوم الجمعة.



وقال الاتحاد المصري بموقعه على الإنترنت: تقرر تغريم الجهاز الفني لنادي الزمالك عشرة آلاف جنيه للتحريض على سحب اللاعبين من الملعب.



وثار جدل يوم الجمعة الماضي بعدما أبعد أحمد سامي مدافع مصر للمقاصة الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65 عندما كان الزمالك متأخرا بهدف لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. وتوقف اللعب لدقائق قرب النهاية بسبب مطالبة اللاعبين بالانسحاب.



وعوقب مصر للمقاصة بنفس الغرامة المالية بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب في المباراة.



وخسر الزمالك - الذي يتبقى له مباراة واحدة مؤجلة - بنتيجة 1-صفر ليصبح على بعد 12 نقطة من غريمه الأهلي المتصدر بينما يأتي المقاصة في المركز الثاني.



وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي هدد أكثر من مرة سابقة بالانسحاب من الدوري قبل أن يتراجع: لن نكمل الدوري إلا في حالة إعادة المباراة واعتذار رسمي عما حدث.



وكان من المفترض أن يلعب الزمالك مباراته المؤجلة مع طلائع الجيش يوم الثلاثاء لكن الاتحاد المصري قال أمس السبت إنه وافق على طلب الزمالك بتأجيل المباراة بداعي الحاجة لفترة أطول للاستعداد لمباراة في دوري أبطال افريقيا الأسبوع المقبل.



لكن الأهلي قال يوم الأحد: أرسل محمود طاهر رئيس الأهلي خطابا لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يتمسك فيه بعدم خوض الأهلي مبارياته المقبلة في الدوري إلا بعد استكمال المباريات المؤجلة لجميع الفرق المنافسة في البطولة إرساء لمبدأ تكافؤ الفرص.



وأكد أكثر أندية مصر فوزا بالألقاب أنه يرفض الزج باسمه في أزمة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة وقال: الأهلي لا يحتاج لمجاملة لحكم أو مسؤول حتى يلعب ويفوز.