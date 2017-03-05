كوزمين: شخصية فريقي سلاح الفوز

عبر الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لأهلي دبي، عن سعادته بالفوز المثير لفريقه على الجزيرة 2-1 السبت، في ختام الجولة العشرين من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وقال كوزمين في حديثه عقب المباراة: "لابد أن تكون لدى فريقك شخصية لكي تحقق الانتصارات، ولولا هذه الشخصية المتواجدة في الأهلي لما حققنا انتصارا على فريق بقدر وقوة الجزيرة، والفريق الذي لا يمتلك الشخصية فإنه لا يمتلك شيئا".

وأضاف: "أهنئ اللاعبين الذين تخطوا الحدود وبرهنوا على قوة شخصيتهم وفريقي نجح في السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكانت هناك لحظات غير سعيدة بالنسبة لي وهي ركلة جزاء الجزيرة".

وختم كوزمين بالقول: "هناك ضربة جزاء سليمة تماما لم يحتسبها الحكم لفريقي، وسيكون الأهلي جاهزا للجولة المقبلة رغم الغيابات الكثيرة بالفريق".