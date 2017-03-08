الجزيرة يقترب من الإعلان عن صفقة أحمد خليل

اقترب الجزيرة من الإعلان عن صفقة انتقال الدولي الإماراتي أحمد خليل قادماً من أهلي دبي بعقد يمتد حتى 2021 مقابل مبلغ كبير.

ويعد أحمد خليل (27 عاماً) أحد المواهب المتميزة في الكرة الإماراتية حيث توج بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا في عام 2015 ، وتتطلع جماهير الجزيرة إلى انضمامه للفريق في الموسم الجديد حيث سيشكل قوة هجومية ضاربة إلى جانب علي مبخوت الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 24 هدفا ، مقابل 12 هدفا لأحمد خليل 12 هدفا حتى الآن في الموسم الجاري.

وبدأ خليل مسيرته ضمن قطاعات الناشئين بالأهلي عام 2001 ثم بدأ مشواره بالفريق الأول في 2006 وأحرز معه لقب كأس رئيس الدولة في 2017 كما فاز معه بكأس السوبر عام 2008 ولقب دوري المحترفين في 2008 - 2009 .

كذلك بدأ خليل مسيرة دولية حافلة بالإنجازات حيث فاز في 2006 بكأس الخليج للناشئين مع منتخب الإمارات (تحت 17 عاما) وتوج بلقب الهداف برصيد خمسة أهداف ، وفاز بكأس آسيا للشباب (تحت 20 عاما) عام 2008 واختير أفضل لاعب في البطولة والهداف برصيد أربعة أهداف.

وفي عام 2009 قاد أحمد خليل منتخب الشباب إلى دور الثمانية بكاس العالم للشباب ثم قاد المنتخب الأولمبي الإماراتي في عام 2010 للفوز بكأس الخليج للمنتخبات الأولمبية متوجا بلقب الهداف برصيد خمسة أهداف.

وسجل أحمد خليل ثلاثة أهداف للمنتخب الإماراتي الذي توج للمرة الأولى في تاريخه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية كما ساهم في إحراز الإمارات المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا 2015 بأستراليا وجاء ثانيا في ترتيب الهدافين.

أما في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا ، فقد سجل خليل عشرة أهداف خلال ست مباريات ويتطلع إلى مساعدة منتخب الإمارات على التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.