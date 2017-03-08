رئيس الزمالك يؤكد انسحاب فريقه من الدوري المصري

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، انسحاب الفريق النهائي من بطولة الدوري المصري.

وأخطر منصور لاعبي الفريق الكروي الأول بناديه خلال جلسة معهم، بالانسحاب بشكل نهائي من مسابقة الدوري المصري، بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأبيض أخيراً، على حد قوله.

وكانت أزمة قد نشبت بين الزمالك واتحاد الكرة المصري، بسبب مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاصة، والتي تغاضى فيها حكم المباراة الدولي جهاد جريشة عن ركلة جزاء للزمالك، ليخسر أبناء ميت عقبة بهدف ويرفض اتحاد الكرة إعادة المباراة أو معاقبة الحكم مما دفع الزمالك لإعلان انسحابه من الدوري.

وقال منصور: "الانسحاب من الدوري قرار نهائي لا رجعة فيه وحلمي مستمر في قيادة الفريق".

وشدد رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين على بقاء المدرب محمد حلمي في قيادة الفريق، نافيا كل ما تردد عن رحيله والتعاقد مع مدرب أجنبي .

وطلب رئيس الزمالك من لاعبيه غلق صفحة الدوري المصري وأزماته والتركيز في مواجهتي رينجرز النيجيري في ذهاب وإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لهما يومي 12 و19 مارس الجاري.