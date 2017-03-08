مبخوت يهز شباك العين ويقرب الجزيرة من اللقب

اجتاز الجزيرة أحدى العقبات الهامة في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري الإماراتي لكرة القدم الذي غاب عنه في المواسم الخمسة الأخيرة، عقب فوزه المثير 2 - صفر على ضيفه العين يوم الأربعاء،في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.



وواصل الجزيرة التحليق في صدارة المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل خمس مراحل على انتهاء البطولة، في حين تجمد رصيد العين، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 43 نقطة، ليظل في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وارتدى النجم علي مبخوت ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدفي الجزيرة في الدقيقتين 82 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليعيد البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهير فريقه، بعدما شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الجزيرة 1 - 2 أمام مضيفه الأهلي في المرحلة الماضية.