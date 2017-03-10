الصادق يتولى تدريب الغرافة مؤقتا

المصدر: الدوحة - د ب أ

عين نادي الغرافة القطري مدرب فريق الرديف بالنادي، التونسي حبيب الصادق، في منصب المدير الفني للفريق الأول بشكل مؤقت، حتى نهاية الموسم.

وجاء إسناد المهمة للصادق بعد فسخ عقد المدرب البرتغالي بيدرو كايشنيا بناء على رغبته، حيث ينتقل لتدريب فريق رينجرز الاسكتلندي.

ويبدأ الفريق مشواره تحت قيادة الصادق لدى استئناف منافسات دوري النجوم المتوقفة حتى أول أبريل بسبب ارتباطات المنتخب القطري بتصفيات مونديال 2018 .

وستكون المباراة الأولى للغرافة تحت قيادة الصادق، هي الودية المقررة أمام فريق الشباب الإماراتي في 24 مارس الجاري على ملعب "ثاني بن جاسم" بالغرافة.

من جانبه، وجه محمود الغزال رئيس جهاز الكرة بنادي الغرافة الشكر إلى البرتغالي كايشنيا على الفترة التي قضاها مع الفريق والتي لم يبخل خلالها بالجهد خلال فترة توليه المسؤولية الفنية للفريق ، وتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد.

وتمنى الغزال التوفيق لحبيب الصادق في مهمته المقبلة مع "الفهود"، مؤكدا عبر تصريحات للموقع الرسمي أنه من أبناء النادي المخلصين وليس غريبا على الفريق.