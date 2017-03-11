الأهلي المصري يبدأ مسيرته الأفريقية بفوز باهت

استهل الأهلي المصري مسيرته في الموسم الجديد لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز هزيل 1 - صفر على بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي يوم السبت في ذهاب دور ال32 للمسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل يانج أفريكانز التنزاني 1 - 1 مع زاناكو الزامبي.

على استاد "السلام" بالقاهرة ، قدم الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب بداية متواضعة من حيث النتيجة وانتزع فوزا ثمينا وصعبا على بيدفيست وصيف حامل لقب الدوري المحلي في جنوب أفريقيا.

وكان بيدفيست ندا قويا للأهلي على ملعبه في مباراة اليوم مما يؤكد صعوبة موقف الأهلي عندما يحل ضيفا على بيدفيست إيابا يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل المدافع الدولي أحمد حجازي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 56 .



وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب الأهلي الذي بحث لاعبوه عن هدف مبكر يربك حسابات المنافس. وكاد عمرو جمال يفتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة السادسة اثر عرضية نموذجية من محمد هاني حولها جمال برأسه لكنها ذهبت بعيدا عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 15 أول فرصة لبيدفيست عندما توغل فاكاماني ماهلامبي بين مدافعي الأهلي ولعب تمريرة عرضية أمام المرمى لكن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي انقض على الكرة ببراعة.

ونال هالي ناتشانجاسي لاعب وسط بيدفيست إنذارا في الدقيقة 19 للخشونة. وألغى الحكم المغربي رضوان جيد هدفا للأهلي في الدقيقة 22 بداعي التسلل.

وراوغ محمد هاني مدافع بيدفيست ولعب عرضية رائعة من الناحية اليمنى في الدقيقة 33 وقابلها السعيد بتسديدة مباشرة لكن الحارس أمسك الكرة بسهولة.

وفي الدقيقة 43 ، تلقى عمرو جمال عرضية رائعة سددها برأسه لكن كرته مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستأنف الأهلي الضغط الهجومي مع بداية الشوط الثاني وسدد جمال كرة قوية في الدقيقة 49 ارتطمت بالقائم وتحولت لركلة مرمى. وأجرى الأهلي تغييرا هجوميا بنزول أحمد حمودي بدلا من مؤمن زكريا في الدقيقة 50 .

وترجم المدافع أحمد حجازي تفوق الأهلي إلى هدف التقدم اثر ركلة ركنية لعبها حمودي وهيأها حسام غالي برأسه لحجازي الذي سددها برأسه داخل الشباك.

وأجرى الأهلي ثاني تغييراته بخروج النيجيري جونيور أجايي غير الموفق ودفع مكانه بوليد سليمان في الدقيقة 60 ثم أجرى في الدقيقة 65 تغييرا اضطراريا بنزول حسام عاشور بدلا من حسام غالي قائد الفريق للإصابة.

ومرت الدقائق الأخيرة وسط محاولات من بيدفيست لتحقيق التعادل مع انخفاض مستوى الأهلي لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي

وسقط يانغ أفريكانز التنزاني في فخ التعادل 1 - 1 مع زاناكو الزامبي

وأنهى يانغ أفريكانز الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سيمون مسوفا في الدقيقة 38 ورد اترام كوامي بهدف التعادل لزاناكو في الدقيقة 78 ليعزز الفريق الزامبي فرصه في العبور لدور المجموعات من خلال الفوز على ملعبه بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة الإياب بعد أسبوع واحد فقط.