الزمالك يقترب من دور المجموعات بفوز كبير على إينوغو

المصدر: القاهرة - د ب أ

وضع الزمالك المصري قدما في دور الستة عشر (دور المجموعات) لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 4 - 1 على ضيفه إينوغو رينجرز النيجيري اليوم الأحد في ذهاب دور ال32 للمسابقة.

وضمن الزمالك منطقيا التأهل لدور المجموعات قبل مباراة الإياب على ملعب إينوغو بعد أيام حيث يحتاج الفريق النيجيري للفوز بثلاثة أهداف نظيفة أو بفارق أربعة أهداف على الزمالك الفائز بلقب البطولة خمس مرات سابقة.

وحسم الزمالك المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نيظفة سجلها النيجيري ستانلي أوهويتشي وحسام باولو وأيمن حفني في الدقائق الثامنة و29 و33 .

وفي الشوط الثاني ، سجل مصطفى فتحي الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 54 قبل أن يحرز بوبي كليمنت الهدف الوحيد لإينوغو في الدقيقة 83 .

وقطع أهلي طرابلس الليبي خطوة مهمة على طريق التأهل لدور الستة عشر بفوزه الثمين 2 - صفر على الفتح الرباطي المغربي يوم الأحد في دور ال32 للمسابقة.

وانتزع الأهلي الفوز الغالي على منافسه المغربي في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد "المنزه" بالعاصمة التونسية تونس فيما يحتاج الفتح الرباطي للفوز بأكثر من هدفين على ملعبه في مباراة الإياب ليحجز مكانه في دور المجموعات على حساب الأهلي الطرابلسي.

وافتتح مازيمبي الكونغولي ، الفائز بلقب البطولة خمس مرات سابقة ، مسيرته في النسخة الحالية بتعادل مخيب للآمال مع ضيفه سنترال أفريكان سوسييتيه الزيمبابوي 1 - 1 .

وباغت الضيوف مازيمبي بهدف مبكر للغاية سجله برايان أميدو في الدقيقة الأولى ولكن مازيمبي أفلت بالتعادل عن طريق الهدف الذي سجله الزامبي رينفورد كالابا في الدقيقة التاسعة.

وأصبح مازيمبي بحاجة للتعادل بنتيجة أكبر من 2 - 2 أو الفوز في مباراة الإياب بزيمبابوي ليعبر إلى دور المجموعات.

وفي مباريات أخرى بجولة الذهاب في دور ال32 ، فاز فيروفيارو الموزمبيقي على باراك يونج الليبيري 2 - صفر والقطن الكاميروني على نابس سبورت بطل مدغشقر 1 - صفر وسان جورج الإثيوبي على مضيفه ليوبارد الكونغولي بنفس النتيجة.