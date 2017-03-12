زوران: أهداف العين وأهلي جدة تتشابه

يرى الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي أن فريقه والأهلي السعودي يتشابهان في التركيز على دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد الابتعاد عن سباق المنافسة على اللقب المحلي.



ويستضيف الأهلي فريق العين في جدة يوم الاثنين في الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دوري الأبطال.



ويتصدر الأهلي حامل لقب الدوري السعودي المجموعة بست نقاط من انتصارين يليه العين بأربع نقاط ثم ذوب آهان الإيراني بنقطة واحدة واخيرا بونيودكور الأوزبكي بدون نقاط.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي برصيد 44 نقطة بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر قبل خمس مراحل على النهاية بينما تراجع العين للمركز الرابع في الدوري الإماراتي بفارق عشر نقاط عن الجزيرة قبل خمس مراحل أيضا على نهاية المسابقة.



ونجح ماميتش في قيادة ناديه السابق النصر للفوز 1-صفر على الأهلي في أكتوبر الماضي بينما رحل في أواخر يناير وانتقل لقيادة العين.



وقال المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي يوم الأحد: موقف الأهلي يشبه العين بعد الخروج من سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي وأصبح الهدف واضحا وهو المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، ونتوقع مواجهة قوية لأن الأهلي يملك عناصر مميزة لكن هدفنا العودة بنتيجة جيدة. لا نخشى أي منافس لامتلاكنا اللاعبين القادرين على تحقيق هدفهم أمام أي منافس.