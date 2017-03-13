قانون ترمب يحرم العراق من ميرام أمام أستراليا والسعودية

لن يكون بمقدور راضي شنيشل مدرب منتخب العراق الاستفادة من خدمات المهاجم جاستن ميرام في مباراتي أستراليا والسعودية بسبب تخوفه من قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع مواطني 6 دول من دخول الولايات المتحدة الأميركية.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الأسترالي في 23 مارس الجاري في طهران، ويحل ضيفا على المنتخب السعودي في جدة يوم 28 من الشهر ذاته.

واعتذر لاعب كولومبوس كرو الاميركي جاستن ميرام عن عدم رغبته بالذهاب الى إيران لتخوفه من مفاعيل مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الهجرة حسب ما قاله شنيشل لوكالة "فرانس برس" بسبب تخوفه من إجراءات محتملة قد يواجهها في المطارات الأميركية بعد عودته إلى الولايات المتحدة عقب المباراة مع أستراليا في طهران لكونه قادما من الأراضي الإيرانية.

ووقع ترامب في السادس من مارس مرسوماً جديداً يمنع لمدة 90 يوما مواطني ست دول بينها إيران من دخول الولايات المتحدة، وهو صيغة معدلة لمرسوم أول مثير للجدل أصدره في يناير كان يشمل سبع دول.

وتتصدر السعودية المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف أمام اليابان، ونقطة واحدة امام أستراليا والإمارات، في حين يحتل العراق المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وتايلاند المركز الأخير بنقطة واحدة.