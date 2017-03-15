الإصابات تضرب الأهلي القاهري قبل موقعة بيدفيست

المصدر: القاهرة - د ب أ

ضربت الإصابات صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، قبل السفر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة فريق بيدفيست الأحد المقبل في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب السلام في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي 1 - صفر.

وشهد مران الأهلي اليوم الأربعاء، تعرض مؤمن زكريا لإصابة في العضلة الضامة، وسيخضع لفحص طبي خلال ساعات للوقوف على مدى خطورة الإصابة.

كذلك واصل المهاجم النيجيري جونيور أجاي الخضوع لتدريبات تأهيلية خاصة في حوض السباحة، تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وكان أجاي قد أصيب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية خلال مباراة الذهاب أمام فريق بيدفيست.

وغاب كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي عن المران الجماعي للفريق اليوم واكتفى بتدريبات في صالة الألعاب، إثر تعرضه لكدمة في الركبة خلال مران الفريق أمس الثلاثاء.

وتعرض التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي لكدمة خفيفة بعد تدخل حسين السيد فى لعبة مشتركة، وكاد يخرج على إثرها من مران اليوم لكنه تلقى العلاج وعاد سريعا.