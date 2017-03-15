الريان يبقي سيباستيان في صفوفه حتى 2019

واصل الريان حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم، تمديد عقود لاعبيه بعدما أعلن عن الارتباط بعقد جديد مع المهاجم سيباستيان سوريا حتى نهاية موسم 2018-2019 اليوم الأربعاء.

ونشر موقع الريان صورة لسيباستيان أثناء توقيع العقد وبحضور علي سالم عفيفة رئيس جهاز الكرة، ومذكر آل شافي مدير الفريق.

وأضاف الريان: "يأتي هذا التجديد بعد التألق الكبير للمهاجم الرياني خلال الموسم الحالي والموسم الماضي".

وكان سيباستيان مهاجم منتخب قطر قد أعاد اكتشاف نفسه في الريان الموسم الماضي بعدما رحل عن لخويا وقاد ناديه الجديد للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 1995.

ورغم تراجع أداء سيباستيان (33 عاما) والريان هذا الموسم فإنه يبقى من العناصر المهمة في تشكيلة المدرب مايكل لاودروب.

وسبق لإدارة الريان الإعلان في وقت سابق عن تمديد عقدي رودريجيو تاباتا وجونزالو فييرا.

وقبل ثلاث جولات على نهاية الدوري القطري يحتل الريان المركز الثالث برصيد 47 نقطة ويتأخر بتسع نقاط عن لخويا المتصدر.

لكن الفريق القطري العملاق يتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا عقب انتصاره 3-1 على بيروزي الإيراني أمس الثلاثاء.