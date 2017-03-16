التجديد للجنة المؤقتة الكويتية 3 أشهر

ما الجديد الذي قدمته اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة خلال الستة أشهر الماضية؟ سؤال يتردد كثيرا في الشارع الرياضي بعد التجديد لها من قبل الهيئة العامة الرياضية لثلاثة أشهر قادمة.

أزمات واجهت اللجنة المعينة، أبرزها قضية الثلاث نقاط، التي أشعلت فتيل الخلاف بين فريقي العربي والكويت، وهدد على إثرها العربي بالانسحاب من الدوري في حال ذهبت النقاط للكويت.

الأزمة الأخرى كانت امتناع عشرين حكما عن إدارة جميع المباريات في المسابقات المحلية احتجاجا على سياسة لجنة الحكام والتفرقة بين قضاة الملاعب، بحسب البيان الصادر عنهم.

ولا تزال مكافأة بطل الدوري التي أعلنت عنها اللجنة المؤقتة محل إشادة في الشارع الرياضي، والتي وصلت قيمتها إلى 300 ألف دولار بعد أن كانت في السابق لا تتجاوز 26 ألف دولار.