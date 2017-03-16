لجنة المسابقات تؤجل مواجهات الدوري المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تأجيل منافسات المرحلة 22 من مسابقة الدوري، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب المصري الأول ومنتخب المحليين إقامة معسكرات اعداد.

وصرح عامر حسين للصحفيين اليوم الخميس، بأن لجنة المسابقات أجلت إعلان الموعد الجديد للمرحلة حتى الاطمئنان على مسيرة الأندية المصرية الأربعة في بطولتي الاندية الافريقية.

ويدخل المنتخب المصري الأول في معسكر اعداد ابتداء من يوم 24 مارس الجاري يتخلله ودية أمام توغو يوم 28 من الشهر ذاته استعدادا لمواجهة تونس في مستهل تصفيات أمم افريقيا 2019 بالكاميرون.