سعد عبد الأمير يقود العراق إلى تجاوز إيران ودياً

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الإيراني 1-صفر السبت في طهران في لقاء ودي يدخل ضمن استعداداتهما للتصفيات الحاسمة المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.

ويدين العراق بفوزه على استاد ازادي الى سعد عبد الأمير الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الأسترالي في العاصمة الإيرانية يوم 23 مارس الحالي ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثانية، بينما يحل المنتخب الايراني ضيفا على نظيره القطري في الدوحة في منافسات المجموعة الاولى.

ويعسكر المنتخب العراقي حاليا في ايران تحضيرا لمباراتيه المقبلتين في التصفيات امام استراليا والسعودية التي يلتقيها في جدة يوم 28 مارس الحالي.