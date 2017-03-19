أبطال أفريقيا: الهلال السوداني إلى ثمن النهائي

أفلت الهلال السوداني من انتفاضة مبكرة وتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مضيفه بورت لويس من موريشيوس في إياب دور 32 يوم الأحد.



وحسم الهلال تأهله للدور التالي بالتفوق 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوزه على أرضه 3-صفر الأسبوع الماضي.



ووجد الهلال نفسه متأخرا بهدفين قبل مرور نصف ساعة واستمرت النتيجة كذلك بينما كان المنافس في حاجة لهدف واحد قبل أن يتمكن الغاني أبيدنجو كوفي تيتي من تسجيل هدفين للهلال في آخر ربع ساعة.



وتأهل الهلال بذلك إلى دور المجموعات ولحق بمنافسه المحلي المريخ الذي انتفض أمس السبت وفاز 4-صفر على ريفرز يونايتد النيجيري ليتفوق 4-3 في مجموع المباراتين.



وهذه أول مرة يقام فيها دور الستة عشر بنظام المجموعات حيث تقسم الفرق على أربع مجموعات.



وتقدم برونو رافينا بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 بتسديدة من مدى قريب واستغل زميله جون أوديويبو خطأ دفاعيا وانفرد بالمرمى وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 26.



وقلص كوفي تيتي الفارق للهلال عندما تابع تمريرة عرضية ووضع الكرة في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 75 ثم أدرك التعادل عقب أربع دقائق بعدما تخلص من الرقابة الدفاعية وسجل بهدوء.