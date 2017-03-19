الأهلي المصري يتعادل في جنوب أفريقيا وينتزع التأهل

تأهل الأهلي المصري إلى دور الستة عشر، الذي يقام لأول مرة بنظام المجموعات، في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم عقب تعادله دون أهداف في ضيافة بيدفيست من جنوب افريقيا في إياب دور 32 يوم الأحد.



واستفاد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب برصيد ثماني مرات، من تفوقه 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي ليشق طريقه في البطولة التي يبحث عن لقبها لأول مرة منذ 2013.



واعتمد الأهلي على اللعب بنزعة دفاعية معظم فترات المباراة لكن رغم ذلك امتلك فرصتين خطيرتين في بداية المباراة وقرب نهايتها.



وبعد مرور ثلاث دقائق من البداية تلقى عمرو جمال مهاجم الأهلي تمريرة من عمرو السولية لكنه سقط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة وطالب بركلة جزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.



وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق توغل جمال، الذي بذل مجهودا كبيرا، واجتاز ثلاثة مدافعين قبل أن يسدد كرة بقدمه اليسرى لكنها ارتدت من القائم.



واستحوذ بيدفيست على الكرة لفترات طويلة وكان قريبا من التسجيل في نهاية الشوط الأول.



وأنقذ شريف إكرامي حارس الأهلي ضربة رأس خطيرة من ديني كليت وحولها إلى ركلة ركنية ثم أخطأ حسام عاشور في إبعاد كرة لتصل إلى جابادينيو مهانجو الذي سدد بقوة في القائم في الوقت بدل الضائع.



وسدد عبد الله السعيد صانع لعب الأهلي، الذي خرج في الشوط الثاني وشارك رامي ربيعه بدلا منه، كرة قوية أعلى عارضة بيدفيست في الدقيقة 51 في تهديد نادر من الفريق المصري.



وانتظر بيدفيست طويلا في الشوط الثاني حتى جاءت فرصة لموجاكولودي نجيلي لكنه سدد عاليا في الدقيقة 76.



وبعد ست دقائق أمسك إكرامي ببراعة ضربة رأس قوية من كليت لاعب بيدفيست كما تصدى لفرصة أخرى من نجيلي في الدقيقة 89.



وكان الأهلي خاض المباراة دون عدة لاعبين بسبب الإصابة مثل جونيور أجاي وحسام غالي كما أصيب وليد سليمان بشد عضلي في الشوط الثاني.