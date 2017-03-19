المريخ يقلب الطاولة على ريفرز يونايتد ويتأهل إلى ثمن النهائي

تعافى المريخ السوداني من خسارته ذهابا بثلاثية وفاز 4-صفر على ريفرز يونايتد النيجيري ليتفوق 4-3 في مجموع المباراتين ويتقدم في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم يوم السبت.



وتقدم المصري محمد عاشور الأدهم بهدف للمريخ قبل مرور أول عشر دقائق وأضاف بكري المدينة هدفين أحدهما من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.



وسجل البديل محمد هاشم "التكت" الهدف الرابع الحاسم للمريخ في منتصف الشوط الثاني في إياب دور 32 بعدما خسر الفريق السوداني بثلاثية دون رد الأسبوع الماضي.



وتأهل المريخ بذلك لدور الستة عشر الذي يقام لأول مرة بنظام المجموعات حيث تقسم الفرق على أربع مجموعات.