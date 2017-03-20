كوبر يعلن قائمة "الفراعنة" لمعسكر الإسكندرية

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، عن قائمة هيكتور كوبر المدير الفني للفريق، للمعسكر المقرر في مدينة الإسكندرية خلال الفترة ما بين 23 و28 مارس الجاري.

ويختتم المعسكر بإقامة مباراة ودية أمام منتخب توغو، وذلك ضمن استعدادات المنتخب المصري لمواجهة مضيفه التونسي في الخامس من يونيو المقبل في مستهل مشواره بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

وشهدت القائمة استبعاد حارس المرمى الدولي أحمد الشناوي وضم الحارس محمود جنش، وكذلك استدعاء أحمد الشيخ وعمرو طارق لأول مرة.

وضمت القائمة كلا من عصام الحضري (وادي دجلة) وأحمد فتحي (الأهلي) وشريف إكرامي (الأهلي) وأحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) وعبد الله السعيد (الأهلي) ومحمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) وأحمد حجازي (الأهلي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (روما الإيطالي) وسعد سمير (الأهلي) وطارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي) وعمرو جمال (الأهلي) ومحمود حسن "تريزيجيه" (موسكرون البلجيكي) وعلي جبر (الزمالك) وعرفة السيد (وادي دجلة) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) ومصطفى فتحي (الزمالك) وعمرو وردة (باوك اليوناني) وسام مرسي (ويجان الإنجليزي) وعمرو طارق (إنبي) وأحمد الشيخ (مصر المقاصة) ومحمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك) وأمير عادل (فيبورج الدنماركي).