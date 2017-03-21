نادي القرن الإفريقي.. جدل مصري متجدد

بعد ساعات من فوز أحمد أحمد برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خرجت مبادرات من الجماهير الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة "الكاف" بإعادة فتح ملف أحقية نادي الزمالك بلقب "نادي القرن العشرين فى إفريقيا"، الذي ناله غريمه التقليدي النادي الأهلي عام 2001.

أبرز تلك المبادرات، جاءت من عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق هاني العتال تحت شعار "ادعم ناديك.. الزمالك بطل القرن الحقيقي".

مجلس إدارة الزمالك وعد بفتح الملف مجددا مع "الكاف" فور تولي أحمد أحمد مهام عمله رسميا، أبناء القلعة البيضاء يتذمرون من اختيار الفائز باللقب كونه اعتمد نظام النقاط وليس البطولات، التي كانت في جعبة الزمالك العديد منها، ليذهب اللقب إلى القلعة الحمراء.

الخلاف بين قطبي الكرة المصرية على اللقب مثار جدل لم ينته منذ ثلاث سنوات، الإعلام الأحمر ونظيره الأبيض دخلا أيضا على خط الأزمة، ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا شهدت شدا وجذبا بين جماهير الفريقين لم يختلف كثيرا عن الحال على أرض الواقع.