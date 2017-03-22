مدرب قطر: نسعى إلى تعويض مواجهة الذهاب

أكد خورخي فوساتي، مدرب قطر، نسيانه ما حدث في المواجهة السابقة ضد إيران في تصفيات كأس العالم، قبل أن يستضيف منافسه في الدوحة غدا الخميس.

كما دعا المدرب القادم من أوروغواي الجماهير القطرية لمساندة الفريق وإثبات شغفها بكرة القدم.

واستقبلت قطر هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع لتخسر 2-صفر في طهران في سبتمبر، وهي هزيمة كان مذاقها مريرا بالنسبة لفوساتي وكانت الأولى في سلسلة من ثلاثة هزائم متتالية للمنتخب القطري.

وقال فوساتي للصحفيين اليوم الأربعاء: "نسينا أحداث مباراة الذهاب ونركز فقط على لقاء الغد".

وأضاف: "نتيجة المباراة (الأولى) كان يمكن أن تكون مختلفة. قدمنا عرضا جيدا للغاية وخسرنا في الوقت المحتسب بدل الضائع بهدفين وكنا نستحق التعادل على الأقل".

وتبدو آمال قطر ضعيفة في التأهل لكأس العالم إذ تتصدر إيران ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة تليها كوريا الجنوبية (10) ثم أوزبكستان (9) بينما تملك سوريا خمس نقاط وقطر أربع وتأتي الصين في المركز الأخير بنقطتين.

وستخوض قطر، التي تستضيف النهائيات التالية في 2022، مواجهة صعبة أمام إيران التي لم تتلق أي هدف في خمس مباريات. وانتفض المنتخب القطري بعد الهزائم الثلاث أمام إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وحصد أربع نقاط في اخر مباراتين ضد سوريا والصين.

وقال فوساتي: "وصلنا لمرحلة جيدة من الإعداد الفني والبدني لهذه المباراة الصعبة والمهمة التي سنخوضها للفوز بالنقاط الثلاث.

وزاد: "إيران صاحبة الحظوظ الأقوى في التأهل للنهائيات عن المجموعة لكننا نملك لاعبين قادرين على تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية".

وحث المدرب، الذي قاد الريان لإحراز لقب الدوري القطري الموسم الماضي، الجماهير على الحضور للملعب لمساندة الفريق "واثبات أن الجمهور القطري لديه شغف بكرة القدم".

وبعد لقاء إيران تسافر قطر لمواجهة أوزبكستان في طشقند يوم الثلاثاء المقبل.