مهدي علي: الجماهير عامل مؤثر للفوز على اليابان

أكد مهدي علي، مدرب الإمارات، أن الجماهير شريك رئيسي ومؤثر في دعم الفريق أمام اليابان غدا الخميس، في مواجهة مهمة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وستكون الإمارات، التي تتطلع للظهور في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، في حاجة لتكرار الفوز على ضيفتها اليابان للدخول بقوة في سباق المنافسة على التأهل لنهائيات روسيا العام المقبل.

وبدأت الإمارات، التي حققت فوزا مفاجئا في اليابان في بداية المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، العودة إلى الطريق الصحيح بعد تغلبها 2-صفر على العراق في مباراتها الأخيرة في نوفمبر.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة الثانية بالتصفيات بفارق نقطة واحدة عن الصدارة التي تتقاسمها السعودية مع اليابان، وتتأخر الإمارات بفارق الأهداف وراء استراليا صاحبة المركز الثالث.

وقال علي في مؤتمر صحافي: "الجماهير شريك رئيسي ومؤثر في مؤازرة المنتخب لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم في روسيا، هي على وعي تام بدورها في التشجيع خلال المباريات".

وأكد مدرب الإمارات استعداد فريقه للمباراة التي ستقام باستاد هزاع بن زايد في العين قائلا: "المباراة في غاية الأهمية لنا وللمنافس، نسعى للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظنا في المنافسة على انتزاع إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى نهائيات كأس العالم".



وواصل: "اللاعبون قادرون على تقديم مستوى وأداء جيد في المباريات المتبقية التي ستكون حاسمة خاصة أن حظوظ المنتخبات الأربعة متساوية".



وستخوض الإمارات مواجهة مهمة أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام استراليا في سيدني والفوز في المباراتين سيضعها في موقف قوي لانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم للمرة الثانية فقط في تاريخها.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة، ويلعب صاحبا المركز الثالث معا ويتأهل الفائز منهما لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة إضافية للظهور في نهائيات روسيا.