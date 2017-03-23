المنتخب العراقي يكتفي بالتعادل مع أستراليا

أهدر منتخب العراق العديد من الفرص واكتفى بالتعادل 1-1 مع أستراليا لتتقلص آماله من جديد في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم اليوم الخميس.

وتقدم ماثيو ليكي بهدف لأستراليا بضربة رأس في الدقيقة 39 وأدرك البديل أحمد ياسين التعادل للعراق في الدقيقة 76.

وأصبح رصيد العراق 4 نقاط من 6 مباريات ويحتل المركز الخامس في المجموعة الثانية بينما تحتل أستراليا المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعدما تعادلت للمرة الرابعة على التوالي.

وتتصدر السعودية هذه المجموعة برصيد 13 نقطة عقب الفوز 3-صفر في تايلاند بينما تلعب اليابان مع الإمارات في وقت لاحق.

ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر إلى النهائيات ويلعب صاحبا المركز الثالث بالمجموعتين معا ويتأهل الفائز لخوض مواجهة فاصلة مع منتخب من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا العام المقبل.